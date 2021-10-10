Нарушили изоляцию — приехала полиция: законным ли является контроль за соблюдением карантина в Украине

Юрист объяснила, в каких случаях власти могут ограничивать передвижения на законных основаниях

По возвращению в Украину из заграницы власть требует устанавливать приложение "Действуй дома", чтобы отслеживать прохождение самоизоляции. Однако, имеют ли правоохранители право на такой контроль за передвижением граждан и в каких случаях это аргументировано?

Так, журналистка Виктория Кушнир в субботу, 9 октября, на своей странице в Instagram сообщила, что по возвращении в Украину из другой страны она установила приложение "Дома", которое требует постоянно отчитываться о своем пребывании на карантине. В том случае, если вы по каким-то причинам не ответили на требование сделать фото-подтверждение своего пребывания дома, приложение посылает вам его несколько раз, после чего приходит предупреждение о нарушении карантина, а если и на него нет ответа — к вам приезжает наряд полиции.

По словам девушки, такая ситуация произошла с ее знакомой, которая на полчаса пошла в душ и не смогла ответить на требование приложения "Дома". К ней действительно приехали правоохранители, которые требовали объяснить ситуацию. Такие же извещения получила и сама журналистка, однако обошлось без приезда полиции домой.

Кушнир добавила, что по словам юристов, украинцы вовсе не обязаны устанавливать никаких приложений.

Обязаны украинцы устанавливать такие приложения?

По словам юриста Анны Маляр, сначала следует обратиться к статье 33 Конституции Украины. В ней говорится, что "каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину ".

Иными словами, Конституцией предусмотрена возможность ограничения передвижения, но только в определенных случаях, определенных статьей 12.

По закону, передвижения могут ограничить:

в пограничной полосе;

на территориях военных объектов;

в зонах, которые согласно закону принадлежат к зонам с ограниченным доступом;

на частных земельных участках;

на территориях, на которых введено военное или чрезвычайное положение;

на временно оккупированных территориях;

на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режим проживания населения и хозяйственной деятельности.

Последним пунктом, в частности, предполагается, что в регионах может вводиться карантин. А статья 29 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что в таких населенных пунктах местные власти имеют право на введение некоторых ограничений, среди которых и ограничение на право передвижения.

Иными словами, ограничение права на свободу передвижения является законным во время пандемии коронавируса. Сответственно власти могут требовать у граждан устанавливать приложение "Действуй дома".

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