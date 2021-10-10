Порушили ізоляцію - приїхала поліція: чи законним є контроль за дотриманням карантину в Україні

Юристка пояснила, у яких випадках влада може обмежувати пересування на законних підставах

По поверненню в Україну з-за кордону влада вимагає встановлювати застосунок "Дій вдома", щоб відслідковувати проходження самоізоляції. Однак, чи мають правоохоронці право на такий контроль за пересуванням громадян та у яких випадках це аргументовано — зʼясовував "Телеграф".

Так, користувач мережі Вікторія Кушнір у суботу, 9 жовтня, на власній сторінці у Instagram повідомила, що після повернення в Україну з іншої країни вона встановила додаток "Вдома", який вимагає постійно звітувати про своє перебування на карантині. У тому випадку, якщо ви за якихось причин не відповіли на вимогу зробити фото-підтвердження свого перебування вдома, додаток надсилає вам його кілька разів, після чого приходить попередження про порушення карантину, а якщо і на нього немає відповіді — до вас приїжджає наряд поліції.

За словами дівчини, така ситуація сталася з її знайомою, яка на пів години пішла в душ та не змогла відповісти на вимогу додатку "Вдома". До неї дійсно приїхали правоохоронці, які вимагали пояснити ситуацію. Такі ж сповіщення отримала і сама журналістка, однак обійшлося без приїзду поліції додому.

Кушнір додала, що за словами юристів, українці зовсім не зобовʼязані встановлювати жодних додатків.

Чи зобовʼязані українці встановлювати такі додатки?

За словами юриста Ганни Маляр, спочатку слід звернутися до статті 33 Конституції України. У ній йдеться, що "кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну".

Іншими словами, Конституцією передбачена можливість обмеження пересування, однак лише у певних випадках, які визначені статтею 12.

За законом, пересування можуть обмежити:

у прикордонній смузі;

на територіях військових обʼєктів;

у зонах, які згідно зі законом належать до зон з обмеженим доступом;

на приватних земельних ділянках;

на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан;

на тимчасово окупованих територіях;

на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності.

Останнім пунктом, зокрема, передбачається, що у регіонах може вводитися карантин. А стаття 29 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що у таких населених пунктах місцева влада має право на запровадження деяких обмежень, серед яких і обмеження на право пересування.

Іншими словами, обмеження права на свободу пересування є законним під час пандемії коронавірусу. Відповідно влада може вимагати у громадян встановлювати додаток "Дій вдома".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Україні зафіксували найбільше випадків коронавірусу за минулу добу.