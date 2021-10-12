"Для большинства украинцев подписание Украины и ЕС соглашение об "открытом небе" — это победа" — Борис Колесников

Автор
Дмитрий Романов
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Борис Колесников Новость обновлена 12 октября 2021, 23:01
Борис Колесников

Колесников подчеркнул, что соглашение подписывали 8 лет.

Лидер партии «УКРАИНА-НАШ ДОМ» Борис Колесников отметил важность подписания договора об "открытом небе" между Украиной и Европейским союзом.

Об этом он заявил в эфире программы «Важное» на телеканале НАШ.

«Данное соглашение парафировали ещё в 2013 году и Украина ждала его подписания, так как решался британо-испанский спор о принадлежности Гибралтара. И, безусловно, подписание данного соглашения — это заслуга всех правительств, начиная с 2010 года, включая сегодняшнее»,- заявил политик.

Хотя при этом, Борис Колесников, подчеркнул тот факт, что данное Соглашение об общем авиационном пространстве похоронит программу Президента о создании отечественной авиакомпании, на отечественном авиафлоте.

«Чудес не бывает. Для того чтобы открыть рынок украинских самолетов мы должны их отдавать в лизинг. Именно для этого в 2011 году мы организовали государственную лизинговую компанию «Антонов Финанс», ставка которого была равна 2%. Если мы говорим в целом о развитии авиастроения, то мы должны выйти с мировыми правилами и наша сила в транспортной авиации. Украинские транспортные самолёты, безусловно, одни из лучших в мире. А вот что касается пассажирских судов — здесь есть ещё над чем работать»,- подчеркнул лидер партии «УКРАИНА-НАШ ДОМ» Борис Колесников.

Борис Колесников
Борис Колесников
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Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе": что он дает