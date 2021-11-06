Итоги дня 6 ноября: рекорд смертности от коронавируса, смерть Звягильского, Кива опять с автоматом

Вечерний дайджест главных новостей 6 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине несколько снизились относительно последних дней. При этом зафиксированное количество летальных исходов в сутки (793) стало максимальным в Украине за весь период пандемии.

Сертификаты вакцинации в "Дие" теперь можно получить по паспорту-книжечке

Дия

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку и желающие пользоваться сертификатом о вакцинации через приложение "Дия", наконец-то смогли получить такую возможность.

Умер Ефим Звягильский

Ефим Звягильский

В Киеве в возрасте 88 лет скончался Ефим Звягильский — известный украинский политик родом с Донбасса. Его жизнь унес коронавирус.

Кива снова взялся за автомат

Илья Кива

Нардеп Илья Кива решил поделиться с подписчиками тем, как он празднует 78-ю годовщину освобождения Киева. Знаковую дату он решил отметить расстрелом портрета Степана Бандеры.

Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. Члены организации Фрайкор напомнили украинцам, что сегодня во всем мире также отмечается День памяти животных, которые погибли от рук человека и расстреляли портрет Кивы.