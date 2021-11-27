Вместо паспортного стола – в Дию: украинцам с декабря разрешат менять место проживания онлайн

Вписаться в квартиру можно будет не выходя из нее, но есть условия

Начатая летом процедура приравнивания электронных документов к бумажным, что Украина сделала первой в мире, продолжится в декабре. Теперь украинцы смогут менять место своей регистрации в режиме онлайн.

С 1 декабря вступает в силу законопроект №5463, которым можно зарегистрировать место жительства онлайн, что упрощает получение данной услуги. Теперь можно будет «задекларировать место проживания» — через портал «Дия» заполнить декларацию в электронном виде. Уведомление будет принято в работу и в течение дня адрес регистрации будет изменен на новый без всяких посещений органа регистрации и военкомата для мужчин.

Правда, существуют некоторые тонкости:

задекларировать место проживания можно только в общежитиях или приватизированном жилье. Причем если собственник жилья — другое лицо, потребуется его согласие через все ту же «Дию». Впрочем, можно обойтись и без него в случае наличия договора найма данного жилья;

административный сбор за данную услугу снизится до 34 гривен с 55 гривен благодаря тому, что теперь привязка оплаты идет к прожиточному минимуму, а не минимальной зарплате;

никакие изменения о регистрации в бумажный паспорт больше вноситься не будут, данные будут храниться в электронном виде.

Введение электронной регистрации места жительства стало еще одной электронной услугой, доступной для украинцев. Помимо этого в электронном виде можно оформить больничный, сертификат переболевшего коронавирусом, предупреждение о мошенниках использующих ваши данные для оформления кредита.