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Замість паспортного столу – у Дію: українцям із грудня дозволять міняти місце проживання онлайн

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Микита Синицін Микита Синицін
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Тепер прописатись можна в онлайні
Тепер прописатись можна в онлайні

Вписатися у квартиру можна не виходячи з неї, але є умови

Започаткована влітку процедура прирівнювання електронних документів до паперових, що Україна зробила першою у світі, продовжиться у грудні. Тепер українці зможуть міняти місце своєї реєстрації в режимі онлайн.

З 1 грудня набирає чинності законопроєкт №5463, на основі якого можна зареєструвати місце проживання онлайн, що спрощує отримання цієї послуги. Тепер можна буде «задекларувати місце проживання» через портал «Дія» заповнити декларацію в електронному вигляді. Повідомлення буде прийнято в роботу і протягом дня адреса реєстрації буде змінена на нову без будь-яких відвідувань органу реєстрації та військкомату для чоловіків.

Щоправда, існують деякі тонкощі:

  • задекларувати місце проживання можна лише у гуртожитках чи у приватизованому житлі. Причому якщо власник житла — інша особа, буде потрібна його згода через ту саму «Дію». Втім, можна обійтися без неї у разі наявності договору наймання даного житла;
  • адміністративний збір за дану послугу знизиться до 34 гривень із 55 гривень завдяки тому, що тепер прив’язка оплати йде до прожиткового мінімуму, а не до мінімальної зарплати;
  • жодні зміни про реєстрацію до паперового паспорта більше не вноситимуться, дані зберігатимуться в електронному вигляді.

Введення електронної реєстрації місця проживання стало ще однією електронною послугою, доступною для українців. Крім цього в електронному вигляді можна оформити лікарняний сертифікат громадянина, що перехворів на коронавірус, попередження про шахраїв, які використовують ваші дані для оформлення кредиту.

Теги:
#Реєстрація #ДІЯ #Мінціфри
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