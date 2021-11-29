Итоги дня 29 ноября: заявления СБУ о госперевороте, скандал с "голодной тусой", претензии Китая к Украине

Вечерний дайджест главных новостей 29 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине утро понедельника, 29 ноября, удивило статистикой заболеваемости коронавирусом — зафиксировали 5804 новых случая. Это почти на две тысячи меньше данных предыдущих суток, а если сравнивать с субботой, то заболеваемость упала на треть.

Вместе с тем в Минздраве заявили, что в стране еще не было ни одного случая заболеваемости штаммом COVID-19 "Омикрон", однако власти уже приняли меры, чтобы предотвратить его распространение.

"Телеграф" решил собрать все, что известно сейчас об "Омикроне" в одну инфографику, для наглядности сравнив его с "дельта"-вариантом.

СБУ расследует попытку захвата власти в Украине

СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подготовке "отдельными лицами" действий по захвату власти в государстве.

Эрдоган готов стать посредником между Путиным и Зеленским

Зеленский и Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности стать посредником в переговорах между властями Украины и России. По его словам, Анкара наладила контакты с обоими государствами.

Эту инициативу специально для «Телеграфа» проанализировал эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула

Китай требует от Украины шокирующую сумму компенсации из-за "Мотор Сичи"

Мотор Сич

В воскресенье, 28 ноября, стало известно, что китайская компания Skyrizon, с которой Украина сотрудничала через завод "Мотор Сич", начала против нашей страны судебную тяжбу. В Пекине требуют возместить ущерб, нанесенный иностранным инвесторам после введения санкций СНБО.

"Голодная туса"

Александр Залиско

В субботу, 27 ноября, в Украине печальный день — страна чествовала всех погибших во времена Голодоморов. Однако это не стало веской причиной для некоторых украинских топовых блогеров для того, чтобы отменить или перенести празднование дня рождения одного из них.

В честь своего 29 дня рождения, блогер Александр Залиско решил организовать грандиозную вечеринку во Львове.

После скандальной вечеринки, уже прозванной в сети "голодная вечеринка блогеров", рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с инфлюенсерами, которые присутствовали на развлекательном мероприятии.

Стало известно имя нового парня Саши Бо

Саша Бо

На "голодную вечеринку" приехала и известная франковчанка Саша Бо, которая находится в процессе развода со своим мужем, блогером Игорем Пустовитом. На вечеринку Саша пришла не одна, а в компании своего нового парня — Платона Тарнавского.