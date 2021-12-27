Итоги дня 27 декабря: погиб создатель "Спутник и погром", украинки требуют отменить воинский учет

Вечерний дайджест главных событий 27 декабря.

Коронавирус в Украине

Новых случаев становится все меньше

Понедельник, 27 декабря, Украина начинает с 1864 новыми случаями коронавирусной болезни. Фиксируется тенденция к уменьшению количеству инфицированных, за сутки их число уменьшилось практически на тысячу человек. В лучшую сторону изменилась и ситуация с госпитализацией.

Известный российский националист Просвирин найден мертвым в Москве

Известный российский националист Егор Просвирин выбросился из окна

Создатель издания "Спутник и погром" и сторонник оккупации Россией Крыма и Донбасса Егор Просвирин найден мертвым в центре Москвы. Предварительно установлено, что мужчина выбросился из окна, однако некоторые обстоятельства гибели вызывают много вопросов.

Украинки подписали петицию к Зеленскому

Не всем женщинам хочется идти в военкомат

Некоторые украинки считают нововведения от Минобороны об обязательном воинском учете издевательством. Мнение об этом они высказали в петиции на сайте президента, которая всего за три дня набрала нужное количество подписей.

Тем временем по TikTok прокатилась новая волна шуток на эту тему. Некоторые украинки готовы уехать из страны из-за боязни получить военный билет, а кто-то — уже пакует чемоданы в армию.