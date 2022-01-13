Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина

Вечерний дайджест главных новостей 13 января.

Коронавирус в Украине

В Украине резко подскочило число новых случаев коронавируса

Четверг, 13 января, Украина встречает с 10 046 новыми случаями коронавирусной болезни. Примечательно, что статистика свидетельствует о значительном увеличении количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками.

В Харькове горел крупнейший вуз города

Пожар в университете Каразина

В Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина произошли пожар и задымление на нескольких этажах. Студентов, у которых проходили пары, и персонал эвакуировали из здания главного корпуса, что на площади Свободы.

США запустили в космос украинский спутник

"Сич-2-30" вывели в космос

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX вывела на орбиту спутник "Сич-2-30". Это первый украинский космический аппарат, который вывели в космос за десятилетие. Произвели его в Днепре на КБ "Южное". Предыдущий спутник из серии "Сич" проработал меньше 16 месяцев и был запущен в 2011 году.

Заседание Постоянного Совета ОБСЕ

На заседании ОБСЕ обсудили тему Украины

В четверг, 13 января, в австрийской столице Вене прошло заседание Постоянного Совета Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), по итогу которой стороны сделали заявления относительно возможной эскалации конфликта на территории Украины.

США опубликовали законопроект о санкциях после вторжения РФ в Украину

США готовы ввести санкции против Путина

На фоне скопления военных сил РФ на границе с Украиной Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.