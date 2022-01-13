Укр

Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
23
Ключевые новости дня Новость обновлена 13 января 2022, 21:12
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных новостей 13 января.

Коронавирус в Украине

В Украине резко подскочило число новых случаев коронавируса
В Украине резко подскочило число новых случаев коронавируса

Четверг, 13 января, Украина встречает с 10 046 новыми случаями коронавирусной болезни. Примечательно, что статистика свидетельствует о значительном увеличении количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками.

В Харькове горел крупнейший вуз города

Пожар в университете Каразина
Пожар в университете Каразина

В Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина произошли пожар и задымление на нескольких этажах. Студентов, у которых проходили пары, и персонал эвакуировали из здания главного корпуса, что на площади Свободы.

США запустили в космос украинский спутник

"Сич-2-30" вывели в космос
"Сич-2-30" вывели в космос

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX вывела на орбиту спутник "Сич-2-30". Это первый украинский космический аппарат, который вывели в космос за десятилетие. Произвели его в Днепре на КБ "Южное". Предыдущий спутник из серии "Сич" проработал меньше 16 месяцев и был запущен в 2011 году.

Заседание Постоянного Совета ОБСЕ

На заседании ОБСЕ обсудили тему Украины
На заседании ОБСЕ обсудили тему Украины

В четверг, 13 января, в австрийской столице Вене прошло заседание Постоянного Совета Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), по итогу которой стороны сделали заявления относительно возможной эскалации конфликта на территории Украины.

США опубликовали законопроект о санкциях после вторжения РФ в Украину

США готовы ввести санкции против Путина
США готовы ввести санкции против Путина

На фоне скопления военных сил РФ на границе с Украиной Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

Теги:
#США #ОБСЕ #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина
Дата публикации
Категория
Задержание экс-нардепа сотрудниками ГБР
Экс-нардеп из "Блока Порошенко" погорел на взятке: подробности
Дата публикации
Категория
Когда и где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию финала конкурса
Нацотбор на "Евровидение-2022" в Украине: дата финала и имена возможных участников
Дата публикации
Категория
В Минздраве рассказали, где можно найти рецепты школьных блюд
Реформа школьного питания: что теперь готовят детям и куда обращаться с жалобами
Дата публикации
Категория
Власти преподносят продуктовые карточки как попытку нивелировать последствия подорожаний
"Введение продуктовых карточек имеет две цели", - какой сюрприз власти готовят украинцам