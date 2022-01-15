Итоги дня 15 января: смерти и ЧП из-за непогоды, увольнение Шевченко из "Дженоа"

Вечерний дайджест главных событий 15 января.

Коронавирус в Украине

В Украине вновь больше 10 тысяч случаев коронавируса

После продолжительного падения в Украине выросло среднесуточное число новых случаев коронавируса, — на утро субботы, 15 января, снова зафиксировали больше 10 тысяч новых больных.

Шевченко потерял работу в "Дженоа"

Шевченко покинул Дженоа

Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из "Дженоа" после поражения в Кубке Италии от "Милана" (3:1).

Шевченко приходил в команду в качестве надежды на новую эру, однако в 11 сыгранных поединках, его "Дженоа" добыла лишь одну победу, да и ту в кубковом противостоянии с "Салернитаной" (0:1).

Последствия непогоды

В Киеве дерево раздавило автомобиль с людьми

Штормовой ветер в Украине натворил немало неприятностей. Так, в некоторых городах он свалил новогодние елки, в Харькове — порвал украинский флаг, а в Тернополе — банер Бандере.

На утро субботы, 15 января, в результате усложнения погодных условий в Украине без электроснабжения осталось 1418 населенных пунктов.

Сильные порывы ветра не только оставили часть страны без света, но и привели к гибели человека в Киеве — дерево упало на припаркованный автомобиль Peugeot.

Пропавшую в Житомирской области женщину нашли мертвой

Татьяна Холодная найдена мертвой

Жительницу Бердичева Татьяну Холодную, которая исчезла 11 января, нашли мертвой.

Тело 33-летней женщины обнаружено в лесном массиве неподалеку от села Березовки, что в Житомирском районе. Дома у нее остался любящий муж и двое детей.

Подобная трагедия также произошла в Винницкой области, где нашли мертвой 26-летнюю Людмилу Сторожук, которую искали в городе Бершадь с Рождества.