Итоги дня 16 января: шумиха вокруг возвращения Порошенко, новые нормы по украинскому языку
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Вечерний дайджест главных событий 16 января.
Коронавирус в Украине
В Украине на утро воскресенья, 16 января, зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса. Динамика COVID-19 несколько дней превышала показатель в 10 тысяч больных за сутки, однако на выходные пошла на убыль.
Возвращение Порошенко
В понедельник, 17 января, ожидается прибытие подозреваемого в госизмене лидера партии "ЕС", пятого президента Петра Порошенко в Украину. Самолет нардепа должен приземлиться в аэропорте "Киев" им. Сикорского (экс-"Жуляны") в 9:00 утра.
Реакция на возвращение бывшего главы государства среди украинцев оказалась неоднозначной.
В Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта
В Украине в воскресенье, 16 января, чествовали память героев, которые в течение 242 дней защищали Донецкий аэропорт (ДАП) от превосходящих по численности оккупационных войск.
Вступили в силу новые нормы по украинскому языку
С 16 января вступила в силу 25 статья Закона о языке, согласно которой русскоязычные печатные СМИ смогут выходить только при условии дублирования на украинском языке. За нарушение этого правила владельцев периодических изданий будут наказывать штрафами.
В деле Джоковича поставлена точка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл суд в Австралии. Таким образом, спортсмен будет депортирован из Австралии и не сможет участвовать на Турнире Большого Шлема. Кроме того, Новак должен заплатить из своего кармана все судебные издержки.
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