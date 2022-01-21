Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется

Вечерний дайджест главных новостей 21 января.

Коронавирус в Украине

Распространение коронавируса в Украине набирает обороты

В Украине за несколько дней количество новых случаев коронавируса резко взлетело — на утро 21 января в Минздраве отчитались про 20 156 подтвержденных заболевших за сутки. Днем ранее их выявили на несколько тысяч меньше. Среди новых пациентов — 2 464 детей.

Тем временем в "красную зону" внесли Ивано-Франковскую область.

Заявление Зеленского о Харькове

Зеленский напугал украинцев заявлениями об оккупации Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил о том, что при вторжении Россия может оккупировать Харьков. Хотя ранее он заявлял в видеообращении к нации, что нужно сохранять спокойствие и не паниковать.

Такая различность в информации вызвала недоумение у украинцев

Мэр города Игорь Терехов после этого обратился к горожанам и заверил, что Харьков готов дать твердый отпор в случае начала полномасштабного вторжения России и имеет для этого все ресурсы.

"Телеграф" же расспросил политических и военных экспертов о том, как следует воспринимать эти слова Зеленского американским журналистам.

Вместе с тем военнослужащий ССО рассказал "Телеграфу", что в случае атаки на Харьков ВСУ могут разгромить российские войска, но есть нюанс, который стоит учитывать.

Сами же харьковчане заявили, что продолжают жить обычной жизнью и ни о какой войне не задумываются.

В Украину прибыли военные из элитного отряда Великобритании

Британские военные прибыли в Украину

В Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании. Они будут обучать украинских солдат обращаться с новым противотанковым оружием NLAW

В Украину прилетит еще одна партия мощного оружия

Страны Балтии передадут Украине оружие

Литва, Латвия и Эстония получили от США "зеленый свет" на помощь Украине вооружением и готовятся передать на нужды ВСУ противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.