Укр

Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 21 января 2022, 22:06
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 21 января.

Коронавирус в Украине

Распространение коронавируса в Украине набирает обороты
Распространение коронавируса в Украине набирает обороты

В Украине за несколько дней количество новых случаев коронавируса резко взлетело — на утро 21 января в Минздраве отчитались про 20 156 подтвержденных заболевших за сутки. Днем ранее их выявили на несколько тысяч меньше. Среди новых пациентов — 2 464 детей.

Тем временем в "красную зону" внесли Ивано-Франковскую область.

Заявление Зеленского о Харькове

Зеленский напугал украинцев заявлениями об оккупации Харькова
Зеленский напугал украинцев заявлениями об оккупации Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил о том, что при вторжении Россия может оккупировать Харьков. Хотя ранее он заявлял в видеообращении к нации, что нужно сохранять спокойствие и не паниковать.

Такая различность в информации вызвала недоумение у украинцев

Мэр города Игорь Терехов после этого обратился к горожанам и заверил, что Харьков готов дать твердый отпор в случае начала полномасштабного вторжения России и имеет для этого все ресурсы.

"Телеграф" же расспросил политических и военных экспертов о том, как следует воспринимать эти слова Зеленского американским журналистам.

Вместе с тем военнослужащий ССО рассказал "Телеграфу", что в случае атаки на Харьков ВСУ могут разгромить российские войска, но есть нюанс, который стоит учитывать.

Сами же харьковчане заявили, что продолжают жить обычной жизнью и ни о какой войне не задумываются.

В Украину прибыли военные из элитного отряда Великобритании

Британские военные прибыли в Украину
Британские военные прибыли в Украину

В Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании. Они будут обучать украинских солдат обращаться с новым противотанковым оружием NLAW

В Украину прилетит еще одна партия мощного оружия

Страны Балтии передадут Украине оружие
Страны Балтии передадут Украине оружие

Литва, Латвия и Эстония получили от США "зеленый свет" на помощь Украине вооружением и готовятся передать на нужды ВСУ противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Теги:
#Харьков #Коронавирус #Владимир Зеленский #Итоги дня #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
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Ключевые события дня
Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
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