Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
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Вечерний дайджест главных новостей 21 января.
Коронавирус в Украине
В Украине за несколько дней количество новых случаев коронавируса резко взлетело — на утро 21 января в Минздраве отчитались про 20 156 подтвержденных заболевших за сутки. Днем ранее их выявили на несколько тысяч меньше. Среди новых пациентов — 2 464 детей.
Тем временем в "красную зону" внесли Ивано-Франковскую область.
Заявление Зеленского о Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил о том, что при вторжении Россия может оккупировать Харьков. Хотя ранее он заявлял в видеообращении к нации, что нужно сохранять спокойствие и не паниковать.
Такая различность в информации вызвала недоумение у украинцев
Мэр города Игорь Терехов после этого обратился к горожанам и заверил, что Харьков готов дать твердый отпор в случае начала полномасштабного вторжения России и имеет для этого все ресурсы.
"Телеграф" же расспросил политических и военных экспертов о том, как следует воспринимать эти слова Зеленского американским журналистам.
Вместе с тем военнослужащий ССО рассказал "Телеграфу", что в случае атаки на Харьков ВСУ могут разгромить российские войска, но есть нюанс, который стоит учитывать.
Сами же харьковчане заявили, что продолжают жить обычной жизнью и ни о какой войне не задумываются.
В Украину прибыли военные из элитного отряда Великобритании
В Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании. Они будут обучать украинских солдат обращаться с новым противотанковым оружием NLAW
В Украину прилетит еще одна партия мощного оружия
Литва, Латвия и Эстония получили от США "зеленый свет" на помощь Украине вооружением и готовятся передать на нужды ВСУ противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
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