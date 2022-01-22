Нардеп Гончаренко вдруг вспомнил, как выносил умерших военных под обстрелами вблизи Дебальцево, но поверили ему не все

Нардеп говорит, что был там 10 февраля 2015 года.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о том, что был возле Дебальцево во времена ожесточенных боев.

Это заявление прозвучало в эфире программы "Народ против" на канале Украина 24.

"В ночь перед вторым Минском я провел под Дебальцево когда летели грады, выносил на своих руках убитых украинских солдат и раненых", — сказал он.

Кроме того он заявил, что в районе Углегорск-Дебальцево за один день были убиты более 200 украинских солдат и офицеров.

Момент с выступлением Гончаренко с 3:17:30

Впрочем, поверили словам Гончаренко далеко не все.

Стоит напомнить, что подписание второго "Минска" произошло в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года во время встречи лидеров стран "Нормандской четверки". Тогда были достигнуты договоренности о прекращении обстрелов и отведении тяжелого вооружения.

Несмотря на соглашение, уже 15 февраля в районе Дебальцево и Широкино возобновились ожесточенные бои из-за чего отвода вооружений не произошло. Отвод начался лишь 21 февраля, после их завершения.

Как сообщалось ранее, накануне в интервью американским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков может быть может быть оккупирован в ходе нового вторжения России.

Украинцы же выразили недоумение его словами, поскольку его заявления для западной аудитории сильно противоречат тому, что он говорит гражданам Украины.