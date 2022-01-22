Нардеп Гончаренко вдруг вспомнил, как выносил умерших военных под обстрелами вблизи Дебальцево, но поверили ему не все
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Нардеп говорит, что был там 10 февраля 2015 года.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о том, что был возле Дебальцево во времена ожесточенных боев.
Это заявление прозвучало в эфире программы "Народ против" на канале Украина 24.
"В ночь перед вторым Минском я провел под Дебальцево когда летели грады, выносил на своих руках убитых украинских солдат и раненых", — сказал он.
Кроме того он заявил, что в районе Углегорск-Дебальцево за один день были убиты более 200 украинских солдат и офицеров.
Момент с выступлением Гончаренко с 3:17:30
Впрочем, поверили словам Гончаренко далеко не все.
Стоит напомнить, что подписание второго "Минска" произошло в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года во время встречи лидеров стран "Нормандской четверки". Тогда были достигнуты договоренности о прекращении обстрелов и отведении тяжелого вооружения.
Несмотря на соглашение, уже 15 февраля в районе Дебальцево и Широкино возобновились ожесточенные бои из-за чего отвода вооружений не произошло. Отвод начался лишь 21 февраля, после их завершения.
Как сообщалось ранее, накануне в интервью американским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков может быть может быть оккупирован в ходе нового вторжения России.
Украинцы же выразили недоумение его словами, поскольку его заявления для западной аудитории сильно противоречат тому, что он говорит гражданам Украины.
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