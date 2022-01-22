Укр

Нардеп Гончаренко вдруг вспомнил, как выносил умерших военных под обстрелами вблизи Дебальцево, но поверили ему не все

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко

Нардеп говорит, что был там 10 февраля 2015 года.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о том, что был возле Дебальцево во времена ожесточенных боев.

Это заявление прозвучало в эфире программы "Народ против" на канале Украина 24.

"В ночь перед вторым Минском я провел под Дебальцево когда летели грады, выносил на своих руках убитых украинских солдат и раненых", — сказал он.

Кроме того он заявил, что в районе Углегорск-Дебальцево за один день были убиты более 200 украинских солдат и офицеров.

Момент с выступлением Гончаренко с 3:17:30

Впрочем, поверили словам Гончаренко далеко не все.

Стоит напомнить, что подписание второго "Минска" произошло в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года во время встречи лидеров стран "Нормандской четверки". Тогда были достигнуты договоренности о прекращении обстрелов и отведении тяжелого вооружения.

Несмотря на соглашение, уже 15 февраля в районе Дебальцево и Широкино возобновились ожесточенные бои из-за чего отвода вооружений не произошло. Отвод начался лишь 21 февраля, после их завершения.

Как сообщалось ранее, накануне в интервью американским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков может быть может быть оккупирован в ходе нового вторжения России.

Украинцы же выразили недоумение его словами, поскольку его заявления для западной аудитории сильно противоречат тому, что он говорит гражданам Украины.

Теги:
#Дебальцево #Алексей Гончаренко
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