Нардеп Гончаренко раптом згадав, як виносив вбитих військових під обстрілами поблизу Дебальцевого, але повірили йому не всі

Нардеп каже, що був там 10 лютого 2015 року.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив про те, що був біля Дебальцевого за часів запеклих боїв.

Ця заява прозвучала в ефірі програми "Народ проти" на каналі Україна 24.

"У ніч перед другим Мінськом я провів під Дебальцевим, коли летіли "гради", виносив на своїх руках убитих українських солдатів і поранених", — сказав він.

Крім того, він заявив, що в районі Вуглегірськ-Дебальцеве за один день було вбито понад 200 українських солдатів і офіцерів.

Момент із виступом Гончаренка з 3:17:30

Втім, повірили словами Гончаренка далеко не всі.

Варто нагадати, що підписання другого "Мінська" відбулося в ніч із 11 на 12 лютого 2015 року під час зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки". Тоді було досягнуто домовленостей про припинення обстрілів та відведення важкого озброєння.

Попри угоду, вже 15 лютого в районі Дебальцеве та Широкине відновилися запеклі бої, через що відведення озброєнь не сталося. Відведення розпочалося лише 21 лютого, після їх завершення.

Як повідомлялося раніше, напередодні в інтерв’ю американським ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що Харків може бути окупований під час нового вторгнення Росії.

Українці ж висловили подив його словами, оскільки його заяви для західної аудиторії дуже суперечать тому, що він каже громадянам України.