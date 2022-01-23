Лишние цифры в платежках – обычное дело: с чем столкнулись украинцы и как с этим бороться

Действенным способом борьбы с махинациями граждане назвали передачу показателей исключительно через сайт.

Лишние цифры в платежках за электроснабжение для украинцев оказались не новостью, а печальной реальностью. После того как "Телеграф" раскрыл схему монополистов-энергетиков в Житомирской области, мы получили еще несколько сообщений о махинациях, которые только подтверждают намерения коммунальщиков заработать на невнимательных гражданах.

По словам потребителей электроэнергии, с неправильными показателями в собственных платежках они сталкивались неоднократно, однако в этой ситуации каждый выходил по-разному.

В частности, Людмила Макарчук сообщила, что была в такой ситуации, но собственные нервы на выяснение отношений с поставщиком услуг решила не портить. Поэтому женщина заплатила за электроэнергию гораздо больше.

А Светлане Кот, коммунальщики вообще дописали лишние 322 кВт. В то же время Владимир Иванишин из Житомира пожаловался, что Новоград-Волынский РЭС за январь 2022 дописал ему лишних 100 потребленных кВт и такая ситуация у него возникает не впервые.

Украинцы утверждают, что после ряда таких обманов в платежках за свет свои показатели они передают исключительно через сайт, а не по телефону, как делали это раньше. По их словам, такой способ помогает в борьбе с недобросовестными коммунальщиками и лишает их возможностей махинаций.

Добавим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" также говорил о том, что передача показателей в телефонном режиме нежелательна, ведь в любой непонятной ситуации можно сказать, что неправильные цифры подал сам потребитель.

Ранее сообщалось, что из-за изменений в законодательстве более 600 тысяч украинских семей были вынуждены платить за электроэнергию вдвое больше, чем раньше.