Зайві цифри у платіжках - звичайна справа: з чим зіштовхнулися українці та як з цим боротися

Дієвим способом боротьби з махінаціями громадяни назвали передачу показників виключно через сайт.

Зайві цифри у платіжках за електропостачання для українців виявилися не новиною, а сумною реальністю. Після того, як "Телеграф" розкрив схему монополістів-енергетиків у Житомирській області, ми отримали ще кілька повідомлень про махінації, які тільки підтверджують наміри комунальників заробити на неуважних громадянах.

За словами споживачів електроенергії, з неправильними показниками у власних платіжках вони зіштовхувалися неодноразово, проте з цієї ситуації кожен виходив по-різному.

Зокрема, Людмила Макарчук повідомила, що була у такій ситуації, але власні нерви на з’ясування стосунків з компанією-надавачем послуг вирішила не псувати. Тому жінка сплатила за електроенергію значно більше.

А Світлані Кот, комунальники взагалі дописали зайві 322 кВт. Водночас Володимир Іванішин з Житомира поскаржився, що Новоград-Волинський РЕМ за січень 2022 року дописав йому зайвих 100 спожитих кВт і така ситуація у нього виникає не вперше.

Українці стверджують, що після низки таких обманів у платіжках за світло свої показники вони передають виключно через сайт, а не через телефон, як робили це раніше. За їх словами, такий спосіб допомагає у боротьбі з недобросовісними комунальниками та позбавляє їх можливості махінацій.

Додамо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко у коментарі "Телеграфу" також говорив про те, що передача показників у телефонному режимі небажана, адже у будь-якій незрозумілій ситуації можна сказати, що неправильні цифри подав сам споживач.

Раніше повідомлялося, що через зміни у законодавстві понад 600 тисяч українських сімей виявилися змушені платити за електроенергію вдвічі більше, ніж раніше.