"Красная зона" все ближе: где в Украине больше всего болеют коронавирусом

Сигнальная "оранжевая" зона — почти во всей стране.

Украина два дня подряд удерживает количество новых больных коронавирусом на отметке свыше 40 тысяч. В регионах-лидерах по случаям ковида счет идет на тысячи пациентов каждый день.

Минздрав обновил данные по карантинному зонированию и отчитался, в каких областях зафиксировали наибольшее количество случаев.

В списке три региона с количеством заболевших свыше трех тысяч человек за день:

Львовская область — 3890, Одесская область — 3874, Киев — 3173 человек.

Меньшие показатели, но более чем 2 тысячи новых случаев, медики отметили в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Смертность от коронавируса который день подряд выше всего в Запорожской области — 20 летальных исходов болезни.

Медицинская система уже почувствовала сильную нагрузку — почти во всех регионах растет уровень госпитализаций. Согласно оценке Минздрава, в "желтом" карантинном зонировании по показателям остались только три области — Запорожская, Кировоградская и Полтавская. Два региона — Ивано-Франковщина и Ровенщина находятся в красной зоне. У остальных — растут показатели.

Зоны карантина на утро 5 февраля

Отметим, что переход в "оранжевую" зону не связан с дополнительными ограничениями, если таковые не приняты на местном уровне.

"Телеграф" ранее писал про возможное сокращение сроков самоизоляции для больных коронавирусом. Оно связано с сокращением инкубационного периода при "Омикроне" и тем, что как контактные на карантин могут уходить много украинцев.