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Число госпитализированных резко подскочило: какова ситуация с COVID-19 в Украине на 6 февраля

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На этой неделе заболеваемость COVID-19 в Украине рекордно подскочила Новость обновлена 06 февраля 2022, 08:17
На этой неделе заболеваемость COVID-19 в Украине рекордно подскочила

Больше всего новых больных в Одессе, Киеве и Хмельницком

После рекордного роста заболеваемости в Украине, который зафиксировали на этой неделе, на выходных можно увидеть традиционный спад.

Об этом можно судить по свежей сводке от Минздрава Украины на утро 6 февраля, сообщает "Телеграф".

За прошлые сутки в Украине зафиксировали:

  • 27 851 новых случаев (вчера было 42 533);
  • 4 219 госпитализированных (3 918 днем ранее);
  • 109 смертей (185 накануне);
  • 6 089 выздоровевших (9 628 вчера).

Больше всего новых случаев пришлось на Одесскую область (2 788), Киев (2 298) и Хмельницкую область (2 070).

Наибольшее число смертей выпало на Киев (18), Запорожскую (13) и Харьковскую (10) области.

Ситуация с коронавирусом по регионам
Ситуация с коронавирусом по регионам

Как известно, заболеваемость коронавирусом резко подскочила в конце января, и на этой неделе достигла наибольших за всю пандемию показателей, — накануне два дня подряд в Украине было более 40 тысяч новых случаев ежедневно.

Динамика роста заболеваемости COVID-19 в Украине
Динамика роста заболеваемости COVID-19 в Украине

При этом показатели смертности выросли, но не так сильно, — в среднем на этой неделе было в районе 200 летальных случаев в сутки.

Как сообщал "Телеграф", несколько месяцев после коронавируса можно наблюдать у себя кашель, одышку, бессонницу и даже депрессию, — это называется "постковидный синдром", и его можно облегчить.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
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