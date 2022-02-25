Укр

В Ровно российские войска начали обстрел аэропорта

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Аэропорт Ровно Новость обновлена 25 февраля 2022, 07:09
Аэропорт Ровно

Об этом со ссылкой на начальника ВПЛ сообщили в ОПУ.

В Ровно российские войска начали обстрел аэропорта около 6:10 25 февраля.

Об этом со ссылкой на начальника ВПЛ сообщили в пресс-центре ОПУ.

Мэр города Александр Третяк заявил, что на территорию Ровенского аэропорта произошли ракетные атаки. Попадание только одно. Серьезные повреждения не нанесены. Также сообщается, что раненых нет.

Другой информации об обстреле аэропорта в Ровно пока нет. Мэр отметил, что удар был всего один, а не несколько, как сообщили некоторые источники и пообещал сообщить все детали позднее.

Как сообщается, возле Иванкова бойцы вооруженных сил Украины подорвали мост, чтобы остановить танковую колонну оккупационных войск, которая двигалась в сторону Вышгорода.

Напомним, на другом направлении, в Сумах, продолжаются бои. Одно из видео столкновений стало популярным в сети.

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