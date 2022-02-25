Лавров назвал условие для прекращения войны с Украиной

В российском МИД захотели, чтобы украинская армия сложила оружие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие необходимое для прекращения войны с Украиной. В российском МИД захотели, чтобы украинская армия сложила оружие.

Об этом сообщает ТАСС.

Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие, заявил Лавров.

Он также заявил, что "никто не собирается нападать на украинский народ". И это в то время как в Киеве и других украинских городах с самого утра не утихают обстрелы. А мирные люди вынуждены прятаться в подвалах, метро и на подземных парковках.

Также Лавров попытался оправдать беспрецедентные действия России тем, что "НАТО пошло напролом в Украину, чтобы подчинить восток страны прозападному курсу".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину под Харьковом происходят столкновения украинской армии с российскими войсками. Так, на одном из видео, опубликованном в сети, засняли, как наши бойцы обезвредили российский танк, а оккупантов взяли в плен. Очевидцы пишут, что совсем молодые бойцы при встрече с ВСУ начали плакать.

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