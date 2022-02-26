Укр

В Одессе прогремели сильные взрывы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Взрывы в Одессе были слышны в центре города Новость обновлена 26 февраля 2022, 15:40
Взрывы в Одессе были слышны в центре города

Взрывы были слышны в разных районах города

В Одессе очевидцы сообщают о сильных взрывах. Несколько взрывов было слышно в разных районах города.

Об этом сообщает Одесса INFO. Также это подтверждает агентство УНИАН.

В то же время отмечается, что скорее всего, эти взрывы — работа украинской ПВО (комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного нападения противника, — ред.).

"Это работает наше ПВО С-300. Напомним, сейчас в Южном воздушная тревога. Скорей всего, наши защитники отражают налет в этом направлении", — отмечается в сообщении.

Взрывы слышали жители жилмассива Таирова, Котовского, на Приморском и Черемушках.

Тем временем другой украинский город — Николаев сейчас готовится к круговой обороне. В городе планируют возводить баррикады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

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