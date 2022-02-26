"Приехал на учения": под Черниговом поймали российского танкиста (видео)
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Двух российских танкистов взяли в плен.
В субботу, 26 февраля, на третий день войні с российскими оккупантами под Черниговом в результате молниеносной атаки украинские подразделения поймали двух российских танкистов.
Об этом сообщает telgram-канал народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность").
"Во время боев за Чернигов в результате молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, даже не успевших среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.
Это остатки тех подразделений, которые вчера, в частности, обстреливали город и нанесли удар по зданию СБУ, которое в результате сгорело", — гласит сообщение под видео.
Напомним, 25 февраля во время ожесточенного боя в Чернигове два вражеских снаряда попали в здание областного управления Службы безопасности Украины. В ближайшее время Россию отключат от SWIFT.
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