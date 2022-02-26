"Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией: подробности

У армии вторжения наметились крупные проблемы с логистикой

Железнодорожное сообщение между Украиной и напавшей на нее Российской Федерацией прекращено — украинские железнодорожники уничтожили все ж/д-переходы.

Об этом в субботу, 26 февраля, вечером сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Укрзалізниця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

"Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и ее границы", — констатировали украинской компании.

"Укрзалізниця" подчеркивает, что запрос РЖД на восстановление связи ничего не имел общего с гуманитарной миссией: "это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники".

Ранее компания "Укравтодор" заявила о демонтаже дорожных знаков на всех автодорогах Украины, чтобы затруднить оккупантам ориентирование по нашей территории.