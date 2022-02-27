Укр

В МВД пояснили, почему польские пограничники не пропускают некоторых украинцев

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Пункт пропуска через польско-украинскую границу Новость обновлена 27 февраля 2022, 04:54
Пункт пропуска через польско-украинскую границу

Поляки не пропускают некоторых беженцев из Украины, едущих на личном автотранспорте

В связи с продолжающимся российским вторжением в Украину многие украинцы устремились в соседнюю Польшу, однако участились случаи когда польские пограничники не пропускают через границу некоторых граждан Украины.

Причину таких действий польских пограничников разъяснили в МВД Украины.

"В последние дни в пунктах пропуска на Львовщине, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств смежной стороной. Причиной этого является отсутствие полиса страхования – "зеленой карты", — говорится в сообщении.

Учитывая это, в Государственной пограничной службе Украины напомнили, что "зеленая карта" — это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

"Просим учесть эту информацию при планировании пересечения границы", — призвали в украинском пограничном ведомстве.

Между тем количество стремящихся уехать в другую страну от опасностей и лишений, связанных с российским вторжением, не ослабевает.

В сети в ночь на воскресенье, 27 февраля, распространяют видео с обстановкой, как утверждается, которая сложилась возле одного из пунктов пропуска через границу с Польшей.

Как сообщалось, по данным ООН, только в первые двое суток с начала российского вторжения в Украину количество вынужденных беженцев превысило 100 тысяч человек.

Теги:
#Украина #Беженцы #Польша #Граница #Война #Зеленая карта
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