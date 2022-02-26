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Сколько украинцев война выгнала из собственных домов — ООН

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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У некоторых дома больше нет из-за обстрелов Новость обновлена 26 февраля 2022, 07:51
У некоторых дома больше нет из-за обстрелов

Гиманитарная нагрузка на нашу страну постоянно усиливается

С начала полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины многим украинцам пришлось покинуть свои дома. Предварительные подсчеты утверждают, что количество вынужденных беженцев превышает уже 100 тысяч человек.

Об этом сообщает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио.Гутьеррес в своем Twitter.

"Мирные жители погибают, - отметил он. - Сообщается, что по меньшей мере 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома".

Также он добавил, что Украина постоянно нуждается в гуманитарной помощи, и эта потребность растет каждый час.

По мнению Гутьерреса, гражданам нашего государства, вынужденно выехавшим с малой родины, должны гарантироваться безопасность, а также свобода передвижения.

В благотворительной миссии ООН планируется увеличить количество помощи, которую получают наши спасенные.

Отметим, что Украина держит оборону уже третьи сутки подряд. Пока довольно острая ситуация в столице, которую пытаются захватить российские кафиры. При этом армия противника несет значительные потери.

Также продолжаются противостояния и в других регионах Украины, о чем можно прочесть в текстовом онлайне "Телеграфа".

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