Скількох українців війна вигнала з власних будинків — ООН

Гіманітарне навантаження на нашу країну постійно посилюється

Від початку повномасштабної російської збройної агресії проти України багатьом українцям довелося покинути свої будинки. Попередні підрахунки стверджують, що кількість вимушених біженців наразі перевищує вже 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутьеррес у своєму Twitter.

"Мирні жителі гинуть, — зазначив він. — Повідомляється, що щонайменше 100 тисяч українців уже покинули свої домівки".

Також він додав, що Україна постійно потребує гуманітарної допомоги, і ця потреба зростає щогодини.

На думку Гутьерреса, громадянам нашої держави, які вимушено виїхали з малої батьківщини, мають гарантуватися безпека, а також свобода пересування.

В благодійній місії ООН планують збільшити кількість допомоги, яку отримують наші врятовані.

Зазначимо, що Україна тримає оборону уже третю добу поспіль. Наразі доволі гостра ситуація в столиці, яку намагаються захопити російські окупанти. При цьому армія противника несе значні втрати.

Також продовжуються протистояння і в інших регіонах України, про що можна прочитати в текстовому онлайні "Телеграфа".