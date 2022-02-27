Укр

Колонна танков с пометкой V движется на Киев, заходя с нового направления: жителей просят уничтожать врага всем, что есть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Подбитый российский танк Новость обновлена 27 февраля 2022, 13:55
Подбитый российский танк

В ВСУ призвали украинцев уничтожать вражескую технику или сообщать о ее передвижении

Российские танки проехали Макаров и пытаются попасть в Киев.

Об этом сообщили очевидцы — жители Макарова, передает Укринформ.

Также о передвижении этой колонны сообщают жители села Андреевка Макаровского района. По их словам, танков очень много.

Примерно через 30 минут после первого сообщения жители села Андреевка проинформировали о второй группе танков, обозначенных буквой V, о которых предупреждали ВСУ. Местным жителям пришлось спуститься в подвалы.

В ВСУ призвали украинцев уничтожать вражескую технику или сообщать о ее передвижении.

Ранее поступили сообщения, что украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V и двигающуюся в сторону Киева.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", — сообщили в МВД.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

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#Война
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