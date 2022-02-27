Ядерного удара не будет: в Офисе президента объяснили, почему Путин не пустит в ход ядерное оружие

Украина угроз Путина не боится.

На ядерный шантаж российского президента Владимира Путина отреагировали в Офисе президента, заявив, что таких угроз Украина не боится. Более того, Россия никогда не пойдет на использование ядерного оружия, ведь знает, что ей за это грозит.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины, которую он объявил 24 февраля.

Арестович отметил, что если пойти на уничтожение украинской армии ядерными ударами, то часть России и Беларуси на много лет станет непригодной к жизни. Однако и в таком случае Украина не сдастся и не сломается.

Именно поэтому берут большие сомнения, что окружение Путина позволит ему пойти на применение ядерного оружия.

"Кажется мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-то произойдет сбой. Потому что исполнители очень четко понимают, что последует за исполнением такого приказа — а именно — последует ответ тех, кто сам владеет ядерным оружием на действия маньяка", — сказал Арестович.

Еще один аргумент, почему Путин не пойдет на применение ядерного оружия, он не сможет потом руководить украинским народом.

"Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия — технически невозможно править народом, который это на себе испытал. Особенно – таким народом, как наш. Мистер Путин далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы подумали, что он безумец. Нет. Не боимся. Просто он надеялся на скорый и блестящий успех. И он его получил. Правда, не для себя, а — Украины, ее народа и армии", — резюмировал советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что миллионы людей во всем мире вышли на марши в поддержку Украины.