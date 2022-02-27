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Путин - террорист и убийца: миллионы людей во всем мире вышли на марши в поддержку Украины

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Берлин митинг в поддержку Украины Новость обновлена 27 февраля 2022, 18:34
Берлин митинг в поддержку Украины

Украина получает мощнейшую поддержку от граждан множества стран, поддерживающих нашу страну

Прямое военное вторжение России изменило мир на "до" и "после". Говоря о "фашистах" и "нацистах" в свободной Украине, Путин дождался ночи и подло нанес удар по Украине. Казалось бы, как можно одновременно называть украинцев "братским народов", и тут же бомбить всю ее территорию, убивать женщин, стариков, детей.

В последние недели Украина не сходит с передовиц мировой прессы. Президент Владимир Зеленский проводит многочасовые переговоры с мировыми лидерами, обращаясь к ним с просьбой остановить агрессию российского диктатора. Все внимание мира привлечено к войне против нашей страны.

Третий день во многих странах мира идут массовые акции протеста в поддержку Украины и с призывами остановить войну. Увы, все эти призывы тщетны. Кровавая машина диктатуры, заправленная кровавой ненавистью к Украине четвертый день к ряду пытается оккупировать нашу страну. Тем временем антивоенные митинги проходят в таких городах как:

  • Берлин
  • Баку
  • Лондоне
  • Глазго
  • Никосии
  • Афинах
  • Хельсинки
  • Мадриде
  • Милане
  • Женеве
  • Варшаве
  • Стамбуле
  • Дюссельдорфе
  • Тбилиси
  • Варне
  • Токио
  • Киото
  • Нагасаки
  • Хиросиме
  • Пхукете

Тем временем на границе Украины и Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций.

Теги:
#Протесты #Российское вторжение #Антивоенные протесты #Война с РФ
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