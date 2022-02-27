Путин - террорист и убийца: миллионы людей во всем мире вышли на марши в поддержку Украины

Украина получает мощнейшую поддержку от граждан множества стран, поддерживающих нашу страну

Прямое военное вторжение России изменило мир на "до" и "после". Говоря о "фашистах" и "нацистах" в свободной Украине, Путин дождался ночи и подло нанес удар по Украине. Казалось бы, как можно одновременно называть украинцев "братским народов", и тут же бомбить всю ее территорию, убивать женщин, стариков, детей.

В последние недели Украина не сходит с передовиц мировой прессы. Президент Владимир Зеленский проводит многочасовые переговоры с мировыми лидерами, обращаясь к ним с просьбой остановить агрессию российского диктатора. Все внимание мира привлечено к войне против нашей страны.

Третий день во многих странах мира идут массовые акции протеста в поддержку Украины и с призывами остановить войну. Увы, все эти призывы тщетны. Кровавая машина диктатуры, заправленная кровавой ненавистью к Украине четвертый день к ряду пытается оккупировать нашу страну. Тем временем антивоенные митинги проходят в таких городах как:

Берлин

Баку

Лондоне

Глазго

Никосии

Афинах

Хельсинки

Мадриде

Милане

Женеве

Варшаве

Стамбуле

Дюссельдорфе

Тбилиси

Варне

Токио

Киото

Нагасаки

Хиросиме

Пхукете

Тем временем на границе Украины и Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций.