Путин - террорист и убийца: миллионы людей во всем мире вышли на марши в поддержку Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 183
Украина получает мощнейшую поддержку от граждан множества стран, поддерживающих нашу страну
Прямое военное вторжение России изменило мир на "до" и "после". Говоря о "фашистах" и "нацистах" в свободной Украине, Путин дождался ночи и подло нанес удар по Украине. Казалось бы, как можно одновременно называть украинцев "братским народов", и тут же бомбить всю ее территорию, убивать женщин, стариков, детей.
В последние недели Украина не сходит с передовиц мировой прессы. Президент Владимир Зеленский проводит многочасовые переговоры с мировыми лидерами, обращаясь к ним с просьбой остановить агрессию российского диктатора. Все внимание мира привлечено к войне против нашей страны.
Третий день во многих странах мира идут массовые акции протеста в поддержку Украины и с призывами остановить войну. Увы, все эти призывы тщетны. Кровавая машина диктатуры, заправленная кровавой ненавистью к Украине четвертый день к ряду пытается оккупировать нашу страну. Тем временем антивоенные митинги проходят в таких городах как:
- Берлин
- Баку
- Лондоне
- Глазго
- Никосии
- Афинах
- Хельсинки
- Мадриде
- Милане
- Женеве
- Варшаве
- Стамбуле
- Дюссельдорфе
- Тбилиси
- Варне
- Токио
- Киото
- Нагасаки
- Хиросиме
- Пхукете
Тем временем на границе Украины и Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций.