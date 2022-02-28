От температуры и диареи: какие лекарства нужно взять с собой в убежище
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Препараты можно взять в небольшой сумке или косметичке
Пока Россия продолжает атаковать украинские города и села, часть граждан пережидает бомбежки в подвалах и убежищах.
Для того, чтобы пребывание в них было более комфортным, насколько это возможно, в Минздраве рекомендуют иметь теплые вещи, воду, продукты и аптечку.
При авианалете, ракетных острелах и других сопустствующий войне в стране опасностях важно знать, где можно удобно спрятаться. Такое укрытие предназначено для долговременного пребывания людей в случае ЧС.
Как готовиться:
- узнать адреса укрытий
- найти несколько поблизости
- изучить маршрут к ним
- проверить их состояние и в случае необходимости ремонта — сообщить властям.
Из предметов, которые лучше иметь под рукой в аптечке в Минздраве называют:
- пластыри
- жаропонижающие
- препараты от интоксикации
- от кишечной ифекции и диареи
- препараты для постоянного приема
- обезболивающие
- противоаллергенные
- капли для глаз
- темометр и маски.
Ранее "Телеграф" писал, что делать при различных видах обстрелов — куда и как прятаться и через сколько можно выходить.
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