Укр

От температуры и диареи: какие лекарства нужно взять с собой в убежище

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Люди в укрытии. Ратинський Вячеслав / УНИАН Новость обновлена 28 февраля 2022, 10:02
Люди в укрытии. Ратинський Вячеслав / УНИАН

Препараты можно взять в небольшой сумке или косметичке

Пока Россия продолжает атаковать украинские города и села, часть граждан пережидает бомбежки в подвалах и убежищах.

Для того, чтобы пребывание в них было более комфортным, насколько это возможно, в Минздраве рекомендуют иметь теплые вещи, воду, продукты и аптечку.

При авианалете, ракетных острелах и других сопустствующий войне в стране опасностях важно знать, где можно удобно спрятаться. Такое укрытие предназначено для долговременного пребывания людей в случае ЧС.

Как готовиться:

  • узнать адреса укрытий
  • найти несколько поблизости
  • изучить маршрут к ним
  • проверить их состояние и в случае необходимости ремонта — сообщить властям.

Из предметов, которые лучше иметь под рукой в аптечке в Минздраве называют:

  • пластыри
  • жаропонижающие
  • препараты от интоксикации
  • от кишечной ифекции и диареи
  • препараты для постоянного приема
  • обезболивающие
  • противоаллергенные
  • капли для глаз
  • темометр и маски.

Ранее "Телеграф" писал, что делать при различных видах обстрелов — куда и как прятаться и через сколько можно выходить.

Теги:
#Война #Аптечка #Убежище #Министерство здравоохранения
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