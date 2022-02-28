От температуры и диареи: какие лекарства нужно взять с собой в убежище

Препараты можно взять в небольшой сумке или косметичке

Пока Россия продолжает атаковать украинские города и села, часть граждан пережидает бомбежки в подвалах и убежищах.

Для того, чтобы пребывание в них было более комфортным, насколько это возможно, в Минздраве рекомендуют иметь теплые вещи, воду, продукты и аптечку.

При авианалете, ракетных острелах и других сопустствующий войне в стране опасностях важно знать, где можно удобно спрятаться. Такое укрытие предназначено для долговременного пребывания людей в случае ЧС.

Как готовиться:

узнать адреса укрытий

найти несколько поблизости

изучить маршрут к ним

проверить их состояние и в случае необходимости ремонта — сообщить властям.

Из предметов, которые лучше иметь под рукой в аптечке в Минздраве называют:

пластыри

жаропонижающие

препараты от интоксикации

от кишечной ифекции и диареи

препараты для постоянного приема

обезболивающие

противоаллергенные

капли для глаз

темометр и маски.

Ранее "Телеграф" писал, что делать при различных видах обстрелов — куда и как прятаться и через сколько можно выходить.