"Вы все ляжете в Украине": пленный российский оккупант обратился к соотечественникам (видео)

Все новые и новые российские солдаты прозревают в украинском плену.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появились очередные записи разговоров российских пленных.

Видео с признаниями троих российских захватчиков опубликовано на telegram-канале Оперативний ЗСУ.

Оккупанты охотно признаются, что не хотели войны, и попали на территорию Украины случайно после преступных приказов их правительства. Один из захватчиков призвал своих соотечественников не ехать воевать в Украину, ведь здесь живут мирные люди, которые не хотят войны. Кроме того, военнопленный признался, что не видел никаких "бандеровцев" в Украине, а руководство российской армии не знает, что делать.

"У командования РФ нет никакой тактики, мы просто выживаем здесь… Ребята в россии, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете", — заявил российский солдат.

Добавим, что оккупант был взят в плен под Житомиром. А его чудесное прозрение наступило только после того, как его коллег по оружию уничтожили ВСУ.

Ранее сообщалось, что мать российского оккупанта получила похоронку в WhatsApp.