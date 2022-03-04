Укр

Американский сенатор призвал убить путина

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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владимир путин Новость обновлена 04 марта 2022, 10:14
владимир путин

Американский сенатор сравнил путина с Гитлером

Cенатор США Линдси Грэм в прямом эфире Fox призвал ликвидировать путина, который развязал войну против Украины и цинично врет по поводу обстрелов мирных граждан.

"Кто-то в россии должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", — сказал сенатор.

Он также выразил надежду, что у российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг". Здесь речь идет о немецком офицере, чья бомба не смогла уничтожить Адольфа Гитлера в 1944 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне из "Градов" обстреляли жилые кварталы Харькова, в результате чего было много жертв среди мирного населения. Ракеты прилетали на дороги, тротуары, попадали в строения и дома. На одном из видео можно увидеть, как мирные жители погибли вблизи одного из автоматов для выдачи воды.

Под удар оккупантов попадают и автомобили, которые в момент обстрела двигались по дороге.

Теги:
#Россия #Путин #Война
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