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Армия рф исчерпала основную часть своих войск на 9-й день войны - Генштаб ВСУ

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Военные рф Новость обновлена 04 марта 2022, 13:40
Военные рф

Оккупанты начали переброс дополнительных сил

Российская армия на 9-е сутки воны в Украине исчерпала основную часть своих оперативных резервов, началась переброска дополнительных сил из Южного и Восточного военных округов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Основной целью противника остается оцепление Киева и ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В ходе выполнения этой задачи, группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали перекидывание дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ введены в операцию", — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что на Слобожанщине подразделения 20-й армии РФ пытаются продолжить наступление на Объединенные силы на Новоайдарском и Северодонецком направлениях.

На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь. Для восполнения потерь в Донецкой области российские кураторы начали завоз военнослужащих ВС РФ на станцию Иловайск.

В Черном море морская группировка ЧФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы Группировки разнородных сил, но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи.

"Не покидая намерений завладеть Черноморским побережьем, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока – Черноморск. В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля оккупантов", — отмечают в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, чьи войска обстреляли Запорожскую АЭС.

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