"Борітеся-поборете, вам Бог помагає!": Шевченко и сегодня вдохновляет украинцев на борьбу с оккупантом

Творчество Тараса Шевченко вдохновляет миллионы украинцев на борьбу с оккупантами.

В среду, 9 марта, когда весь украинский народ борется с российскими оккупантами, исполняется 208 лет со дня рождения одного из символов украинского государства — поэта, художника и общественного деятеля — Тараса Григорьевича Шевченко.

В своем творчестве Тарас Шевченко сформулировал и обосновал национальную идею — освобождение человека от какого-либо гнета и неволи, обретение Украиной независимости, реализация ею своего собственного пути развития и предназначения.

Стихи Тараса Шевченко сегодня как никогда актуальны, они вдохновляют украинцев на борьбу с оккупантом. Более 200 лет назад он в культурном плане восстал против Российской империи, а сегодня ей противостоит вся Украина.

Он боролся за нашу свободу словом — в мы боремся делом!

К 9 марта в Украине запустили общенациональную акцию "Шевченко призывает, Украина побеждает!", которая должна поднять украинский дух и волю к сопротивлению.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает известных людей, политиков, чиновников, лидеров общественного мнения, военных, всех украинцев, всех людей доброй воли в трудные для Украины времена вдохновиться силой шевченковского слова, прочитать его своим собратьям и сестрам, детям или друзьям.

"Также по возможности записать и распространить в соцсетях тексты, рисунки, сообщения, видеоролики с декламированием актуальных строк поэта под хештегом #ШевченкоПризываетУкраинаПобеждает, читать стихи публично, в телерадиоэфирах по всей стране и за рубежом", — предложил Кремень.

"Украинское слово — это мощное оружие, а слово Шевченко — это оружие непобедимо!", — отметил уполномоченный.

Украинцы присоединились к акции и декламируют стихи поэта.

Напомним, писатель и художник Лесь Подервянский в блицинтервью "Телеграфу" рассказал, почему, по его мнению, украинцы уже победили в войне с россией,