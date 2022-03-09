За сутки рашисты убили десятки мирных украинцев: подробности
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Враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей
На 14-й день полномасштабного вторжения российской федерации на украинские территории оккупанты успели уничтожить несколько десятков жилых домов в Николаевской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Луганщине. В результате бомбежек смертельные травмы получили много мирных людей.
Об этом в среду, 9 марта, сообщил пресс-центр ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, — пишет УП.
Николаевская область
Специалистами Службы спасения было ликвидировано уже 11 пожаров, возникших в результате обстрелов на территории региона. Во время возгораний погибли 4 гражданских лица, спасти из-под завалов чрезвычайным удалось 5 человек.
Житомирская область
Во вторник, 8 марта, в результате авиаудара, в Житомире погибли трое военнослужащих, еще столько же травмировано. Кроме этого, из-за попадания ракеты в трехэтажное здание общежития смертельные травмы получил еще один человек и двое жителей указанного здания были травмированы.
В городе Малин Житомирской области из-за авиационного удара, который пришелся по улице Вокзальной, было уничтожено семь частных одноэтажных жилых домов. Пятеро человек погибли, среди них двое детей 2021 года рождения.
Сумская область
Во вторник, 8 марта, в результате авиаудара по селу Бутица, что в Сумском районе погиб один человек, еще один — травмирован. Кроме того, был уничтожен жилой дом и еще два — частично повреждены.
В этот же день из-за авиаудара в городе Ахтырка было разрушено восемь жилых домов, где травмировались шесть человек.
Харьковская область
Представителями Службы спасения были ликвидированы последствия авиационного удара по частному домохозяйству в селе Донец. Чрезвычайщикам удалось спасти четырех человек. Еще двое не выжили, в их числе ребенок.
Луганская область
8 марта в результате обстрелов по Северодонецку и Рубежному погибли 10 человек, травмированы 9 человек, повреждены 49 жилых домов и 14 зданий. Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек. От ГСЧС привлекалось 213 человек и 43 единицы боевой техники.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью 9 марта российские оккупанты бомбили село Донец Харьковской области, в результате чего погибли два человека, один из них — это ребенок.