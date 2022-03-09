За сутки рашисты убили десятки мирных украинцев: подробности

Враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей

На 14-й день полномасштабного вторжения российской федерации на украинские территории оккупанты успели уничтожить несколько десятков жилых домов в Николаевской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Луганщине. В результате бомбежек смертельные травмы получили много мирных людей.

Об этом в среду, 9 марта, сообщил пресс-центр ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, — пишет УП.

Николаевская область

Специалистами Службы спасения было ликвидировано уже 11 пожаров, возникших в результате обстрелов на территории региона. Во время возгораний погибли 4 гражданских лица, спасти из-под завалов чрезвычайным удалось 5 человек.

Житомирская область

Во вторник, 8 марта, в результате авиаудара, в Житомире погибли трое военнослужащих, еще столько же травмировано. Кроме этого, из-за попадания ракеты в трехэтажное здание общежития смертельные травмы получил еще один человек и двое жителей указанного здания были травмированы.

В городе Малин Житомирской области из-за авиационного удара, который пришелся по улице Вокзальной, было уничтожено семь частных одноэтажных жилых домов. Пятеро человек погибли, среди них двое детей 2021 года рождения.

Сумская область

Во вторник, 8 марта, в результате авиаудара по селу Бутица, что в Сумском районе погиб один человек, еще один — травмирован. Кроме того, был уничтожен жилой дом и еще два — частично повреждены.

В этот же день из-за авиаудара в городе Ахтырка было разрушено восемь жилых домов, где травмировались шесть человек.

Харьковская область

Представителями Службы спасения были ликвидированы последствия авиационного удара по частному домохозяйству в селе Донец. Чрезвычайщикам удалось спасти четырех человек. Еще двое не выжили, в их числе ребенок.

Луганская область

8 марта в результате обстрелов по Северодонецку и Рубежному погибли 10 человек, травмированы 9 человек, повреждены 49 жилых домов и 14 зданий. Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек. От ГСЧС привлекалось 213 человек и 43 единицы боевой техники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью 9 марта российские оккупанты бомбили село Донец Харьковской области, в результате чего погибли два человека, один из них — это ребенок.