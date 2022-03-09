Зеленский обратился к оккупантам: Ваши командиры уже все понимают

Глава государства призвал оккупантов оставить украинские земли добровольно

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам и дал им совет, как уберечь свою жизнь, подчеркнув, что украинская армия будет воевать до тех пор, пока не ответит полностью за всех убитых людей, и это четко известно российским командирам.

Об этом действующий гарант заявил в среду, 9 марта, в ходе очередного пресс-брифинга.

"Русские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей.", – сказал президент.

Кроме этого, Зеленский добавил, что оккупанты не должны верить российским командирам, которые говорят о том, что у россии еще есть шансы выиграть в этой войне, ведь кроме смерти или плена в Украине они уже ничего не получат.

"Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена или гибели, вы уносите наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехват – что ваши командиры уже все понимают", — заявил Зеленский.

Напоследок гарант еще раз призвал российскую армию покинуть украинские дома и вернуться в мир.

Обращение президента Украины к населению

Ранее Телеграф сообщал, что 8 марта президент Зеленский с мощной речью выступил перед Британским парламентом, вспомнив легендарные слова Уинстона Черчилля.