Укр

ЧП на Чернобыльской станции: Кулеба сделал срочное заявление

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Чернобыльская АЭС Новость обновлена 09 марта 2022, 15:10
Чернобыльская АЭС

Утечка радиации угрожает не только Украине

Чернобыльскую атомную электростанцию, где несколькими часами раньше полностью отключилась электроэнергия, а проведение ремонта делает невозможным то, что станция временно подконтрольна российским оккупантам, подключат к резервным дизель-генераторам, которые помогут обеспечить питание ее объектов в течение следующих 48 часов. Однако после истечения этого времени система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива самостоятельно отключится и это приведет к утечке радиации.

Об этом в среду, 9 марта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Публикация Дмитрия Кулебы
Публикация Дмитрия Кулебы

Глава МИД призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить обстрелы и дать ремонтным бригадам возможность как можно скорее возобновить электроснабжение.

Стоит отметить, что в хранилище ЧАЭС в настоящее время хранится около 20 тысяч топливных сборок, требующих систематического охлаждения. Из-за отсутствия электричества насосы не работают, соответственно отработанное находящееся там ядерное топливо не охлаждается, что грозит поднятием температуры в бассейнах и последующего испарения радиоактивных веществ в окружающую среду. В таком случае радиация может угрожать не только Украине, но и Беларуси, России, а также другим странам Европы.

Ранее Телеграф сообщал, как российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, в результате чего там возник мощный пожар.

Теги:
#АЭС #Радиация #Ремонт #Электричество #Чорнобильська АЕС
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