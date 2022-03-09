Готовят заграждения и шьют бронежилеты: как Запорожье силами волонтеров готовится отбивать атаку россиян

Масштабы проделанной добровольцами работы поражают

Среда, 9 марта 2022 года. Вторжение российской армии в Украину продолжается 14-й день — рашисты накрывают авиацией и артиллерией наши города, оккупируют населенные пункты, убивая мирных людей, 2 миллиона граждан вынуждены были бежать, спасая свою жизнь, с территории боевых действий, бросив дома и все нажитое… В то время как южные районы Запорожской области с первых же дней войны оказались оккупированы захватчиками, сам областной центр не только не захвачен, но и готовится дать достойный отпор врагу. Тысячи горожан безвозмездно, по зову сердца и совести вносят свой вклад в оборону промышленного города и заботу о социально незащищенных группах населения.

Вот такие "приятные" мелочи готовы для агрессора

Примечательнее всего, что инициатива исходит не от должностных лиц в руководстве города и области, а от граждан, которые в недавней мирной жизни занимались созидательным трудом и творческой работой.

Изделие нехитрое, но надежное

Так, жители острова Хортица, что на реке Днепр, и научные работники Национального заповедника "Хортица" тоже готовятся встречать "орду" – и подготовили массу замечательных заградительных "ежей" из арматуры для перекрытия дорог от рашисткой техники, окрестив их "запорожским чесноком". Фотографии публикует у себя на странице соцсети директор заповедника Максим Остапенко.

Научные работники внесли свой вклад в защиту города

Мастера народного творчества Наталья и Виталий Бабенко в компании единомышленников вяжут маскировочные сетки.

У супругов Бабенко - золотые руки

Биолог, путешественник и коллекционер Валерий Кеменов с супругой Яной Ясунас и друзьями заготавливали "коктейли Молотова" или, как теперь называют их украинский вариант, "Бандера-смузи".

Хорошее занятие, чтобы не переживать

Объясняют, что сидеть без дела не привыкли, и уж если у них нет в руках оружия, то, по крайней мере, хоть что-то могут сделать для защиты своего города.

Отличное времяпрепровождение с друзьями во время войны

Но больше всего сплотил вокруг себя патриотически настроенного, инициативного и "рукастого" народа известный в городе и за его пределами шоумен и креативщик Василий Бушаров. Стоит уточнить, что многие годы он не только проводил веселые свадьбы и юбилеи, городские праздники и мероприятия. Его затеям для активных запорожцев не было прецедентов. Это и проводимые несколько лет подряд массовые осенние туры в Карпаты под названием "Грибівнема", и выезды компаниями за рубеж с арендой там автомобилей для путешествий и поездок на яхтах, грандиозные встречи желающих петь песни под названием "ПопойКа", демонстрация фильмов под открытым небом с угощением зрителей клубникой, литературные вечера знакомств в библиотеках "Читай/Кохай" и тому подобное. Вместе с друзьями они организовали мастерские "Власноруч" для детей и взрослых.

В начале 2014 года именно он, увидев нехватку украинских флагов на подъеме патриотизма, решил сначала самостоятельно шить их, закупив ткань, а затем организовал производство, откуда желто-голубые прапоры расходились по домам и квартирам местных жителей, отправлялись в другие города, а главное — в боевые подразделения. Продавали их по себестоимости и раздавали даром. Осенью того же года с его легкой руки возник проект "Первая народная тачанка", когда Василий предложил землякам скинуться… мелочью из домашних копилок, чтобы усовершенствовать обычные джипы для нужд фронтовых подразделений.

"Кто не знает Васю? Васю знают все" – пелось в одной зарубежной песенке. И именно эта известность сплачивает вокруг Бушарова всех легких на подъем и неравнодушных к судьбе страны людей.

Буквально накануне российского вторжения Василий анонсировал ближайшие литературные и песенные встречи, а также сообщил, что вновь закупил желтую и голубую ткань для изготовления национальных флагов. Но пока мирные проекты пришлось поставить на паузу.

И в 2014, и в 2022 все начиналось с флагов

Проведя первую ночь в укрытии, увидев испуганных женщин и детей, мастер разговорного жанра кинул согражданам клич, предложив отозваться всем, кто может чем-то помочь и кому такая помощь необходима. То, что за 2 недели войны сделано энтузиастами под его руководством — не осилить неповоротливым официальным структурам. Здесь помогают выбраться из горячих точек беженцам и благополучно загрузиться в вагоны со станции Запорожье, развозят по нуждающимся продукты и медикаменты, готовят противотанковые ежи и горючие смеси, укрепляют блокпосты, готовят защиту для военнослужащих ВСУ, кормят всех, кто участвует в волонтерской работе – и все это бесплатно. А в обеденный перерыв еще и дружно поют гимн Украины.

По земле в Запорожье врагу не пробиться

Кто может помочь своими руками – приходит на производства, загрузки и разгрузки, кто умеет шить – выполняет заказы, кто умеет готовить – стоит у котлов, кто разбирается в технике — применяет свои знания, кто может — перечисляет деньги от полусотни до сотен тысяч или выделяет материальные средства.

На призыв Василия отозвались тысячи горожан

"Ежи – это уже прошлое, мы продолжаем их делать, но уже не больше 30 штук в день на нашем производстве и около 40-ка на других производствах, — пояснил "Телеграфу" Василий Бушаров. – А флаги продолжают шить каждый день на двух производствах. В день изготавливаем на наших производствах около 150 буржуек и раздаем по всем нашим блиндажам. Сейчас мы создали волонтерскую "горячую линию" 0833-01-33, на которой каждый человек может зарегистрироваться и получить помощь либо оказать ее. Там сидит 15 операторов, собирает все задачи и перераспределяет по Запорожью. На данный момент у нас работает около 100 автомобилей волонтеров, которые развозят продукты, медикаменты и все необходимое по области. У нас работает отдел эвакуации людей – мы забираем с области, куда можем доехать, людей в Запорожье".

Для ежей нашелся и металл, и рабочие руки

Как это все происходит? Вот лишь фрагмент Васиного поста в соцсети: "Вчера полторы сотни людей появились у нас на производстве за 9 часов работы. Они просто прибывали каждую минуту. Сегодня попытался прибыть пораньше, шутка ли, придут 150 человек! Пришло больше трехсот. Работу нашли всем. Каждую секунду звонки и разговоры. Куда везти, что, сколько? "Здравствуйте, вы у нас свадьбу вели, есть отработка полтонны". "Добрый день, вы моей маме день рождения вели, есть электроды". Куда выгружать бутылки? Куда бензин? Нужен еще один стол для кружка "молодой бармен". Ребята пришли на охрану. Кипиш, сигнал про странный автомобиль, моментальная реакция. Ужесточен контроль проникновения на периметр. Ребята, давайте добудем немного оружия. Гладкоствол подойдет? Ну, конечно, есть ребята опытные? Все решилось за минуты. Сталь заканчивается. Примите сталь? Сколько? 20 тонн. Примем. Десятки парней в красивой дорогой одежде и обуви обнимают толстенные стальные балки и тащат их в цех. Десятки ребят разрезают все на куски. Десятки сварщиков делают изделия под угольничек, сбивая окалину. Нужны машины. Пожалуйста. Нужна фура, много наделали. Пожалуйста. Там ребята спрашивают, где ставить котлы? Какие котлы? Ну, они приехали варить кушать. Дрова. Навес. Котлы. Будет суп и каша гречневая. Было бы неплохо вот тут возле входа. Только там жигуль стоит, а ключей от него нет. Через 10 минут этот жигуль перенесли руками. Руками! Куда ящики для коктейлей? Так привозили же 70 ящиков. Уже наполнили и отправили. Нужны еще. Тысячи бутылок. Пять разливочных столов. Фитили. Тара. Фасовка. Рассылка. Логистика…".

А вот и эмблема волонтерского объединения появилась

Вот что Василий рассказывает о средствах защиты для наших воинов: "У нас запускается производство бронежилетов, мы уже 5 дней отстреливаем всевозможные бронебойные пластины и пытаемся наладить выпуск бронежилетов. Позавчера отдали первую партию 20 штук, вчера еще 20 штук сделали, сегодня планируем сделать сотню.

Ежедневно кормим около 650 человек, под нашим общим началом около 1000 волонтеров в разных местах города.

Около 100 тонн стройматериалов перевозим в течение дня на оборону аэропорта и всех прилегающих территорий, на строительство заградительных укреплений".

На карьере готовят мешки с песком

Как оказалось, энтузиазм населения столкнулся с глухой стеной равнодушия во властных структурах. Но запорожцы не отступили и сделали "ход конем".

"Мы создали еще один отдел по сбору информации о диверсиях городской и областной власти, куда собираем всю информацию о бездействии власти — одной и второй, и собираемся передать ее в соответствующие органы. И знаете, сразу после публикации поста о создании этого отдела, у меня заработали все точки соприкосновения с городом и областью, сразу все, к кому обращался, стали открывать, предоставлять технику, давать топливо… Сами выходят на контакт, сами перезванивают. До этого был просто тупой игнор: ты стучишься – тебе говорят, что "нет такой возможности". К примеру, мы загрузили машину фэс-блоками, везем их на аэропорт, но это грузовик, не манипулятор, нам нечем разгрузить эти фэски, прошу — дайте кран с города. И заммэра нам отвечает: "Мы не можем это согласовать, это не согласовывается, извините…". Мы находим другую машину, манипулятор, загружаем блоки, привозим, собираем блоки на блокпосту, добавляем блоки с того грузовика, который там стоит – это все бесплатно делают частники, обычные мужики.А через час, по словам военных, этот блокпост сносит диверсионная группа в аэропорту. Простые люди не боятся и делают, а кто-то "сидит" на ключах и отказывается помогать".

Так нынче выглядит туристический логотип к слогану города «Семь путей к приключениям»

Перечислить все, что делает "народная армия Запорожья" невозможно, а сводку итогов каждого дня сопротивления Василий Бушаров ежедневно выкладывает на своей Фейсбук-странице. Столица украинского казачества сдаваться российскому потешному войску не намерена. Как и до войны, каждый свой отчет неунывающий Бушаров завершает словами "Быть добру!". А как иначе?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в небе над Киевом 9 марта был сбит очередной самолет армии агресора.