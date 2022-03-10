Появилось первое фото с переговоров Кулебы и лаврова

Глава украинского МИД ранее заявил, что готов к переговорам с лавровым, если тот прилетит в Турцию, но не будет уступать принципиальные позиции

Встреча главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД сергея лаврова касаемо войны в Украине началась. Мероприятие проходит в турецкой Анталье.

Об этом сообщает спикер Министерства зарубежных дел Украины Олег Николенко.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", — сообщил он.

Дмитрий Кулеба отбыл на встречу в Турции вечером 9 марта. 10 марта Кулеба провел успешную встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который будеть иметь роль посредника между Украиной и Россией в переговорах относительно войны.

Глава украинского МИД ранее заявил, что готов к переговорам с лавровым, если тот прилетит в Турцию, но не будет уступать принципиальные позиции.

"Мы ведем переговоры, но украинская дипломатия не уступит ни одну принципиальную позицию для нашего государства", – заявил он.

К сожалению, украинский дипломат не возлагает на эту встречу больших надежд, поскольку понимает, что затуманенных пропагандой россиян переубедить будет непросто.

Напоминаем, что Украина ставит перед собой три цели в переговорах с российской федерацией. Первоочередная — это прекращение огня.