Мы никогда не станем рабами: новое обращение Зеленского (видео)

Президент рассказал, что украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях.

В четверг, 10 марта, на пятнадцатый день войны президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением.

"Украинцы! Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больнице в Мариуполе. Три человека мы потеряли, среди них – один ребенок, девочка. Количество раненых – 17-ть. Это дети, женщины, медицинские работники. Знаете, по российскому телевидению вспомнили эту тему. Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты". На каких-то позициях. Они лгали уверенно. Как всегда. Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей.

Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы ведь любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало. Вас привлекут к ответственности за участие в военных преступлениях. А потом… Это обязательно будет. Вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас обманываете. Когда они ощутят последствия вашей лжи.

Почувствуют по своим кошелькам. По возможностям, которых становится все меньше. По украденному будущему русских детей. Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает. Но всегда понимает. И всегда страдает.

Сегодня мы снова обеспечиваем гуманитарные коридоры. Автобусы уже отправились. Грузовики уже в пути – с едой, водой, медикаментами.

Мариуполь. Волноваха. Изюм. Сумы и области. Города и городки Киевской области – Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель… Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами! И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи. Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу. Но это для них – часть плана. Они хотят унизить наших людей. Чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов.

Чтобы украинцы могли спасти жизнь только, поехав на оккупированную территорию или в Россию. Потому они блокируют Мариуполь. Блокируют Волноваху. Блокируют другие города. Оккупанты специально организуют это издевательство, чтобы дать своим пропагандистам новый материал. Только для этого. Просто уроды.

Тем не менее, вчера ежечасно поступала обновленная информация о людях, которых удалось вывезти на свободную территорию Украины.

В целом за вчерашние сутки – плюс еще тех, кто не успел до ночи и продолжил эвакуацию утром, – удалось спасти более 60 тысяч украинцев.

Говорил сегодня в том числе и об этом с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об издевательствах, которые переживают наши города. Наши люди. Говорил с президентом Франции Макроном. Почувствовал в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция вскоре станет в разы сильнее. Следовательно, и давление на Россию ради мира также станет в разы сильнее. Для нас очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира и Европы. Мы реально боремся. Реально сражаемся за нашу независимость. За свободу и равенство для всех на континенте.

Поэтому хотим видеть от партнеров такие решения, основанные на реальности, а не на декларациях или абстрактных рассуждениях. На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины. Чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Ибо это будет справедливо. Это будет по-европейски.

Мы точно знаем, кто и какую позицию занимает. Мы точно знаем, кто за нас, а кто считает, что Евросоюз это просто бухгалтерия… Прибыли-расходы и не больше. Будем убеждать. Жизнь будет убеждать.

Украинцы! Наши защитники! Мы защищаем наше государство уже 15-й день. Мы устояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем присоединившимся к защите мы не стали рабами. И никогда не станем.

Это наш дух, это наша судьба.

Гордость за наши Вооруженные Силы просто безгранична! После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города!

Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Наш Харьков, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные – со времен Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка… Возможно, большинство украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат.

Площадь Свободы будет такой, что там будут все европейцы! Полтавский шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая…

Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко…

Мы все отстроим! Я обещаю. Харьковчане увидят, что Украина – для них. И это по-настоящему. Слава Украине!".