"Полбатальона расх****ло": аудио перехвата разговора оккупантов под Николаевом

Оккупанты сообщают о крупных потерях

Защитники Николаева держат оборону города, а российские оккупанты, которые обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине, терпят значительные потери и считают, сколько у них погибших.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем из "большой земли". Его часть сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город.

На вопрос: "У тебя там точно все хорошо?" у оккупанта один ответ – список потерь: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, рас***ило".

Дальше российский оккупант поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что "пол 2 батальона рас***ило вообще. И командир полка их погиб".

Все это свидетельствует о том, что потери врага, несмотря на все попытки их скрыть, огромны.

Ранее ВСУ сообщили о крупной потере оккупантов. В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".