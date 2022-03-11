Названы все гуманитарные коридоры для эвакуации на 11 марта

Эвакуация будет доступна из таких горячих точек как Мариуполь, Гостомель и Буча

В пятницу, 11 марта открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в нескольких направлениях.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из каких городов проводится эвакуация 11 марта

▪️Маруиполь-Запорожье. Из Запорожья выедет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь.

▪️Энергодар-Запорожье

▪️Изюм-Лозовая. Автобусы уедут из Лозовой. Планируется поставка гуманитарной помощи

▪️Буча-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

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▪️Гостомель-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

▪️с. Козаровичи-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

▪️Микуличин-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

▪️Андреевка-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

▪️Макаров-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

▪️Бородянка-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева

В настоящее время разрабатываются новые гуманитарные маршруты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую область и т.д.

Напомним, жители Мариуполя пребывают в осаде российских оккупантов уже несколько суток. Все попытки эвакуировать граждан провалились. Российские войска срывают договоренности и открывают огонь.