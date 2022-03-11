"Меня отправили на верную смерть": откровения пленного российского пилота

Украинская ПВО работает отлично.

В пятницу, 11 марта на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину пленный российский летчик во время брифинга заявил о некомпетентности своего руководство, а также извинился перед украинским народом.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Інтерфакс-Україна".

Майор Алексей Головенский, командир авиационной эскадрильи, заявил, что выполнил 7 боевых вылетов в разведывательных целях. Летчик выявлял ПВО ВСУ для их уничтожения, а также должен был помочь российскому десанту высадиться на территории Украины. Кроме того, он призвал российских военных не выполнять преступные приказы командования.

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"С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил 7 боевых вылетов, цель которых была разведка, выявление радиотехнических средств радиоизлучающих средств ПВО ВСУ для их уничтожения. Моему авиационному полку была доведена задача о высадке морского десанта с кораблей ВМФ на территорию Украины и мне, как авиации — для обеспечения их высадки и поддержки. Наше руководство утверждало, что Украина слаба в ПВО, что все старое и ничего не работает.

5 марта 2022 года получив приказ по выполнению боевого вылета я взлетел с аэропорта Саки, меня направили в Николаевскую область с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника, а также для выявления летательных аппаратов на территории Украины. На территории Украины в этом боевом вылете в течение получаса я осуществлял разведку, после чего был сбит двумя ракетами ПВО Украины, катапультировался, попал в руки ВСУ

Из этого следует, что меня мое руководство просто отправило как наживку на 100 процентную смерть, ничего до меня не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает отлично. Обращаюсь к украинскому народу. Хочу сказать, что сожалею, что оказался на вашей территории, что военнослужащие как я, участвующие в захвате вашей страны подвергают вас смертям, сжиганию городов, полному хаосу, я раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, сожалею, что выполнял преступные приказы. Обращаюсь к военнослужащим РФ. Хотел бы призвать их срочно остановиться — уже сбили десятки самолетов и вертолетов, сотни тысяч семей разрушены как в Украине так и в России. Требую, прошу остановиться, одуматься, отвести войска, прекратить любые виды боевых действий на земле и в воздухе", — заявил Головенский.

Ранее сообщалось, что плененный российский летчик признался, что россия уже проиграла войну.