Укр

Трупы прямо на улицах и очереди за фасолью: как живет Мариуполь в осаде рф (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Один из первых обстрелов Мариуполя Новость обновлена 12 марта 2022, 08:25
Один из первых обстрелов Мариуполя

Жители выживают как могут

Одна из наиболее "горячих" и трагичных точек в Украине после нападения россии — Мариуполь. Город взят в осаду, у жителей нет света, газа, отопления. При этом рашисты постоянно обстреливают его, убивая мирных людей.

Пользователь соцсети "Твиттер" Богдан ведет онлайн хронику "Мамин тред: Мариуполь". Это сообщения его матери из блокадного города.

"Мороз и самолеты ((((, ждём вёсны и чтоб Кто-то то сдох", "Приехал Костя, там где поселили беременную в частый сектор – авианалет((((( дома нет" — каждое сообщение — часть жизни тех, кто под налетами оккупантов ежедневно борется за свою жизнь. Согласно официальным данным — погибших 1582 человека по состоянию на вечер 11 марта, но реальные цифры могут быть больше, ведь часть людей остается под завалами.

Тела лежат прямо на улицах. В треде размещено видео с улицы Леваневского, которое мы не можем показать на сайте. На нем — состояние города и останки людей. Его можно смотреть строго 18+ по ссылке.

При этом люди не теряют надежды. Они делятся с ближними едой, греют на свечах воду для чая, меняют имеющиеся товары. Так, мать Богдана обменяла табак на сало.

Так греют чайник
Так греют чайник

В магазинах продуктов почти нет, большинство разгромлены.

Ранее "Телеграф" писал, что из осажденного Мариуполя пытались вывезти женщин и детей. Рашисты не прекратили обстрел и сорвали работу гуманитарного коридора.

Теги:
#Украина #Война #Мариуполь #Блокада
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