Эвакуационную колонну в Мариуполь сопровождают священники – ОП

Людям оказывают первую помощь и предлагают питание

Несколько десятков автобусов и автомобилей с гуманитарной помощью отправились в субботу, 12 марта, для помощи жителям пострадавших населенных пунктов. В частности, в Запорожье сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мариуполь – много усилий положено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь", – отметил Тимошенко.

Колонну в Мариуполь сопровождают священники.

Кроме этого, 79 автобусов для эвакуации и два авто с гуманитарным грузом отправились из Лохвицы в Сумы.

Также 20 автобусов с эвакуированными из Бучи уже прибыли в Белогородку, что на Киевщине. Там находятся и автобусы с жителями Гостомеля.

"Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", — добавил заместитель руководителя ОП.

Еще 40 автобусов прибыли в Белогородку из Немешаево и Микуличей.

"После оказания помощи людей перевезут в Киев", — рассказал Тимошенко.