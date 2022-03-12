Удивительные времена: в Москве нет McDonald's, а в Житомире есть Starlink

путинская россия уходит под железный занавес.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети набирает популярность твит, который показывает, что россия из-за своей агрессии возвращается в средневековье.

Соответствующий пост был опубликован в Twitter 11 марта пользователем соцсети "Юля, та що з машинками".

"В удивительное время живем: в Москве нет McDonald's, а в Житомире есть Starlink", — гласит сообщение в соцсети.

Данное сообщение стало популярным в сети и набрало тысячу лайков за день, пользователи активно делятся твитом, который наглядно показывает, что происходит в мире. Напомним, Starlink в Житомире появился благодаря американскому бизнесмену Илону Маску, который решил помочь украинцам в тяжелые времена. В то же время корпорация McDonald's объявила, что временно уходит из российского рынка с 14 марта из-за российской агрессии в Украине.

Справка: Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Отметим, кроме McDonald's из россии уходят многие корпорации-гиганты и другие компании. Большинство всемирноизвестных брендов не хотят работать с оккупантами.

Ранее сообщалось, что в плен ВСУ сдался российский подполковник.