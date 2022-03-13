Миф о "непобедимости" российской армии разрушен - главком ВСУ

Россияне сбили свой же беспилотный летательный аппарат в Харьковской области

ВСУ разрушила миф о "непобедимости" российской армии. Они рассчитывали завоевать Украину через 48 часов. Максимум на 3 дня были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали планы захвата. Противник несет серьезные потери в личном составе и технике.

Об этом заявляет главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

"Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы. Сегодня армия рф по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014-го", — пишет Залужный, который также поделился историей об очередном конфузе армии рф.

Так, в воскресенье, 13 марта, в 9:32 в районе Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны рф на высоте 3200 м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА "Байрактар" ВСУ. Результаты расследования причин исчезновения именно российского БПЛА доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.

"Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", — подытожил Залужный.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения россии в Украину под Черниговом был сбит самолет российских оккупантов.