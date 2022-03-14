Тяга к унитазам: оккупанты ограбили музей в Запорожской области

Оккупанты уничтожили все, что было на пути, но забрали мраморный унитаз

Российские оккупанты, чья армия уже легализовала мародерство, ворует не только телевизоры, но и предметы попроще, например, унитаз. Именно его военные рф вынесли из музея-заповедника "усадьба Попова" в Запорожской области.

Об этом сообщила директор Васильевского историко-архитектурного музея "Усадьба Попова" Анна Головко.

Директор рассказала, что оккупанты выломали все двери, избили окна и уничтожили все, что было на их пути. Оргтехнику они разгромили и растоптали ногами, а все, что смогли взять в руки и сумки — унесли.

Руководитель Департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко на своей странице в Facebook рассказал, что российские оккупанты украли мраморный унитаз.

"Сегодня орки, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли мраморный унитаз часов графов Поповых. Что примечательно, впервые этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров "вернул" воруют злосчастный унитаз.

Напомним, что "Усадьба Попова" – единственное в регионе замковое сооружение. Его построили в 1894 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве вооруженные мародеры на джипах ограбили автосалон, их задержали.