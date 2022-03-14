Укр

Тяга к унитазам: оккупанты ограбили музей в Запорожской области

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Усадьба Попова пострадала от налета оккупантов Новость обновлена 14 марта 2022, 09:25
Усадьба Попова пострадала от налета оккупантов

Оккупанты уничтожили все, что было на пути, но забрали мраморный унитаз

Российские оккупанты, чья армия уже легализовала мародерство, ворует не только телевизоры, но и предметы попроще, например, унитаз. Именно его военные рф вынесли из музея-заповедника "усадьба Попова" в Запорожской области.

Об этом сообщила директор Васильевского историко-архитектурного музея "Усадьба Попова" Анна Головко.

Директор рассказала, что оккупанты выломали все двери, избили окна и уничтожили все, что было на их пути. Оргтехнику они разгромили и растоптали ногами, а все, что смогли взять в руки и сумки — унесли.

Руководитель Департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко на своей странице в Facebook рассказал, что российские оккупанты украли мраморный унитаз.

"Сегодня орки, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли мраморный унитаз часов графов Поповых. Что примечательно, впервые этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров "вернул" воруют злосчастный унитаз.

Напомним, что "Усадьба Попова" – единственное в регионе замковое сооружение. Его построили в 1894 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве вооруженные мародеры на джипах ограбили автосалон, их задержали.

Теги:
#Украина #Россия #Война
В Киеве российские войска ударили по многоэтажке
Киев
В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод Антонов: фото и видео последствий
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киеве российские войска ударили по многоэтажке
В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод Антонов: фото и видео последствий
Дата публикации
Категория
ВСУ
Ни россияне, ни белорусы не хотят воевать против Украины - Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Угрозы получили представители McDonald’s, IBM и KFC.
россия угрожает компаниям, решившим уйти с ее рынка из-за нападения на Украину
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов российскими войсками украинских городов
Усилят санкции: Макрон и Байден обсудили противодействие россии и помощь Украине
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю