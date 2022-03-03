Укр

В Киеве вооруженные мародеры на джипах ограбили автосалон, их задержали (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У мародеров при себе было оружие Новость обновлена 03 марта 2022, 01:02
У мародеров при себе было оружие

Грабить салон злоумышленники приехали на трех автомобилях.

Столичные правоохранители на седьмой день войны задержали группировку мародеров, которые с оружием проникли в автосалон и похитили сейф и другое имущество.

Об этом в ночь на четверг, 3 марта, сообщила Патрульная полиция Киева.

Отмечается, что ориентировку о мародерстве патрульные получили днем. Стало известно, что около 10 человек на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta ограбили автосалон, вынеся из него сейф, кофемашину и другие вещи.

Похожие автомобили правоохранители заметили при отработке территории на улице Булаховского. Инспекторы вызвали подкрепление и стали преследовать преступников.

Задержать группу мародеров удалось спецроте правоохранителей. В автомобиле Ford Explorer на Ушакова задержали 6 человек, а в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius на Большой Окружной было еще 7 диверсантов. При осмотре у них обнаружили предметы, похожие на оружие.

Все преступники были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Святошинского района.

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что людей, занимающихся мародерством во время войны, подразделения терробороны или другие правоохранители будут уничтожать, не разбираясь. К такому шагу принуждает сложность ситуации.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ограбление #Мародерство #Мародеры
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