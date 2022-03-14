Егорова заявила о политической травле в Турции, украинцы в сети посылают ее "вслед за российским кораблем" (видео)

Телеведущей отказали в продлении паспортов для несовершеннолетних детей в украинском консульстве

Пропутинской телеведущей из Украины Снежане Егоровой, длительное время находящейся в Турции, отказали в продлении загранпаспортов для ее несовершеннолетних детей.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Указанную информацию она обнародовала во время видеообращения на собственном канале YouTube.

По словам ведущей, представитель украинского консульства в Анталии Эмир Рустамов отказал продлевать загранпаспорта троих ее детей в возрасте 10, 12 и 15 лет и мотивировал свое решение политической позицией Егоровой.

Актриса отмечает, что совместно с детьми проживает в Турции с августа 2021 года, а боевіе действия россии на украинских территориях не поддерживает.

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", — подчеркнула она, отметив, что именно эту свою позицию озвучила и консулу. Однако он, в свою очередь, в отречение от путина не поверил и отказал знаменитости в продлении паспортов ее трем детям.

Видеообращение егоровой в соцсетях

В сети пользователи возмущены таким поведением ведущей и подчеркивают, что именно подобные необдуманные слова и безответственные поступки сторонников путина привели к такой страшной войне.

Большинство советует Егоровой вообще не возвращаться в Украину и следовать за российским кораблем.

Реакция пользователей сети на видео Егоровой

Ранее "Телеграф" сообщал, как телеведущая Снежана Егорова публично поддержала президента российской федерации владимира путина и назвала его героем после того, как он официально признал независимость "ДНР-ЛНР".